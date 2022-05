Kraj by mohl letos začít stavět první hospic na Vysočině, má slíbenou dotaci

Celkové náklady jsou vyčíslené přibližně na 130 milionů korun, přes polovinu z nich by měla pokrýt dotace od ministerstva zdravotnictví. O stavbu hospice na Vysočině usiloval od roku 2015 Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, ten ale státní podporu nakonec nezískal. Proto od něj projekt převzal kraj, který už má na hospic slíbenou dotaci okolo 67 milionů korun. „V tuto chvíli už je s velkou pravděpodobností rozhodnuto o tom, že hospic vznikne,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO).

Pokud budou jednání s ministerstvem pokračovat podle předpokladu, mohl by kraj vypsat veřejnou zakázku na stavbu hospice v červnu, samotná výstavba by měla trvat asi 16 měsíců. „To znamená, na přelomu roku 23 a 24, pokud všechno dobře půjde, by mohl hospic na Vysočině začít fungovat,“ uvedl Schrek.