Kraj Vysočina přestaví na okružní křižovatku u Velkého Meziříčí, dostane dotaci

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany zahájila společnost ČEZ letos v březnu, jeho vyhodnocení by mělo být uzavřené do konce roku 2024. Stavba nového dukovanského bloku by podle zveřejněných informací měla začít v roce 2029, do zkušebního provozu by měl být tento blok uvedený v roce 2036.