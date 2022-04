Loni dokončený ekodukt nad D1 u Humplce si podle fotopastí zvěř našla

Menší počty zvířat se zatím objevuje u druhého ekoduktu na Vysočině, který je mezi Velkým Beranovem a Měřínem, protože tam byl kvůli kůrovcové kalamitě po obou stranách dálnice vykácen les. Závěrečné úpravy na tomto ekoduktu skončily v tomto roce. „Je tam holá planina na obě strany,“ uvedl ředitel správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. I tento most podle jeho předpokladu začne časem dobře fungovat, vykácené pozemky se zase zalesňují. Ekodukty by měly sloužit desítky let.

Zelený most u Humpolce zvěř našla hned první týden poté, co odjely stavební stroje. „A je to tak do dneška. Pohyb běžných druhů tam je intenzivní,“ řekl Hlaváč. Fotopast zatím nezaznamenala vzácnější druhy zvířat, jako je rys, vlk nebo los. „Ale to jsme pochopitelně nečekali, protože to je záležitost spíše výjimečná,“ uvedl. I pro tato zvířata je podle něj ale důležité, aby měla možnost dálnici občas překonat.