Město Jihlava rozšíří od září systém placeného parkování severně od centra

Parkoviště spadající do nového placeného systému parkování jsou podstatně prázdnější, než byly předtím. Jihlavský radní David Beke (ODS) dnes ČTK řekl, že na hodnocení to je zatím krátká doba, i kvůli tomu, že je teď v dopravě prázdninový režim. „Samozřejmě, lidé si zvykají, protože je to veliká změna,“ uvedl. Podrobné informace o vytížení parkovišť v nových parkovacích zónách bude město dostávat, až začne ulicemi začít projíždět auto s kamerami, které bude parkování kontrolovat. Jihlava by ho měla mít od podzimu.