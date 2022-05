Na Vysočině přibývá počet automatizovaných defibrilátorů, letos už devět

Začátkem května instalovala AED na budovu hasičské zbrojnice obec Rudíkov na Třebíčsku. I s venkovní skříní vyšel na 66 000 korun, většinu obec uhradila díky penězům sponzora. „Chceme to mít nainstalované, kdyby to náhodou bylo potřeba. Máme tam docela i starší občany. Instalovali jsme to z toho důvodu, že to prostě může pomoci,“ řekl ČTK starosta obce Zdeněk Souček. Součástí dodávky podle něho bylo i proškolení v používání, přístroj ale mohou lidé obsluhovat i bez toho. „Byl to spíš takový bonus, ale obsluhu toho zvládne laik, protože ho to hlasově navádí a výboj prostě nenastane, pokud není potřeba,“ řekl Souček.