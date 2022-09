Nemocnice Pelhřimov opakuje kemp mediků, pomohl jim k novým lékařům

„V souvislosti s tím, jak se zdravotnictví mění, potřebujeme vědět, co budou (medici) očekávat od svých zaměstnavatelů, co budou v budoucnu vyhledávat z hlediska rozložení péče, případně, jak si představují samotný výkon práce. Když to nastavíme nesprávným způsobem a budeme to brát třeba z hlediska mé generace, tak se může stát, že nám mladí kolegové řeknou, že tudy cesta nevede, že jsme to udělali špatně. A tomu bych se chtěl vyhnout,“ řekl Kozár.