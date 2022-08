Nemocnici Pelhřimov chybí lékaři. Hledá je i mezi mediky, bude pro ně kemp

Pro budoucí lékaře pořádá druhý ročník Kempu mediků, zatím je jich přihlášených 27 z České republiky i Slovenska, hlásit se mohou do 28. srpna. Kemp se uskuteční od 5. do 8. září. Díky loňskému ročníku se zprostředkovaně podařilo mladého lékaře najít, kemp absolvovala jeho sestra. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.