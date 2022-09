Oprava silnice mezi Dalečínem a Unčínem se protáhne kvůli havárii svahu

„Je to hodně nepříjemné,“ řekl dalečínský starosta Pavel Kadlec (nestraník) k prodloužení uzavírky do dalšího roku. Jde o trasu, po níž jezdí lidé ve směru od Bystřice nad Pernštejnem do práce do Jimramova. Objízdná trasa je podle něj poměrně dlouhá a hodně řidičů se naučilo používat účelovou komunikaci mezi Dalečínem a Strachujovem, i když tam je dané omezující dopravní značení.