Památky na Vysočině mají zatím nižší návštěvnost než vloni, polepšila si zoo

V porovnání se stejným obdobím před rokem bylo lidí o 13 procent méně. Nejvyhledávanější byl hrad Lipnice, sdělila ČTK mluvčí českobudějovického pracoviště NPÚ Markéta Slabová.

NPÚ má na Vysočině ve své správě kromě Lipnice státní zámky v Telči, Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměšti nad Oslavou. O letních prázdninách tyto čtyři památky do poloviny minulého týdne vyhledalo v součtu téměř 46 000 lidí, proti stejné době před rokem to je pokles o desetinu. Čísla ze začátku července podle Slabové přitom naznačovala, že by návštěvnost mohla překonat loňské prázdniny.

„Památky na Vysočině navštěvují povětšinou domácí turisté, kteří v posledních dvou měsících pozměnili svoje návyky v souvislosti s nastupující finanční krizí,“ uvedla. Před epidemií koronaviru podle ní nebylo výjimečné to, že si návštěvník památky koupil vstupenku na víc prohlídkových okruhů. Teď turisté víc šetří, často do interiérů ani nejdou. „Nebo se prohlídky zúčastní jenom část rodiny, kterou výklad skutečně zajímá,“ uvedla.

Od začátku letošní návštěvnické sezony vstoupilo do hradu Lipnice přes 22 700 lidí. Jaroměřický zámek si prohlédlo 20 000 návštěvníků a zámek v Náměšti necelých 11 000. Na zámek v Telči, kde je kvůli opravám otevřený jen jeden prohlídkový okruh, přišlo do poloviny minulého týdne 17 300 lidí. Návštěvnická sezona tam bude ze stejného důvodu kratší. Začala 3. května a ukončená bude 31. srpna.

V porovnání se stejným obdobím roku 2019, tedy před epidemií, je letošní návštěvnost těchto čtyř památek podle dat NPÚ nižší o 42 procent.

Dlouhodobě nejvyhledávanějším turistickým cílem na Vysočině je zoologická zahrada v Jihlavě, která patří městu. Od začátku letoška do minulého čtvrtka jejími branami prošlo 282 900 lidí, téměř o 7000 víc než loni do konce srpna. Uvedl to mluvčí zoo Martin Maláč.

Destinační společnost Koruna Vysočiny působí v regionech Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a v okolí jihomoravského městyse Nedvědice. Návštěvníky zve do přírody, na památky a různé aktivity. „Myslím si, že léto, co se týká jak návštěvnosti, tak ubytování, dopadne mírně lépe než to bylo vloni,“ řekl ředitel společnosti David Štěpánek.