Po novém silničním obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku začnou auta jezdit v úterý

Stavba stála včetně daně 312 milionů korun, kraj na ni dostal dotaci 60 milionů korun z evropského programu IROP. Zástupci kraje to řekli při dnešní slavnosti k otevření celého obchvatu.

„Byl jsem ujištěn, že obchvat se otevírá včas, to znamená v termínu,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS). Obchvat stavěla firma Swietelsky. Je součástí silnice II/128, která vede přes Pacov, Salačovu Lhotu a Lukavec k hranicím se Středočeským krajem a přispívá k napojení této části kraje na dálnici D1.

„Má to opravdu pro nás velký význam, pro zdejší podniky, obyvatele. Dlouho jsme o to usilovali,“ uvedl starosta Lukavce František Pinkas (KDU-ČSL). V Lukavci s téměř 1000 obyvateli funguje velké dřevozpracující družstvo. Podle starosty je důležité to, aby byly dokončené také další plánované úpravy silnice od Pacova k hranicím Středočeského kraje.