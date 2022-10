Teplo v Jihlavě od ledna zdraží o desítky procent, v H. Brodě víc než dvojnásobně

Pro letošek měla předběžnou kalkulovanou cenu tepla 790 korun za gigajoule (GJ), příští rok by se tak podle propočtu ČTK mohla pohybovat okolo 1300 Kč. Jednatel společnosti Jan Diviš řekl, že jde o předběžný odhad meziročního růstu vycházející ze zastropování ceny zemního plynu vládou. Nové ceny tepla bude mít firma stanovené na začátku prosince. V Havlíčkově Brodě cena tepla podle předpokladu od ledna stoupne na 1550 korun za GJ včetně daně, proti letošku se zvýší 2,7krát.

Havlíčkobrodská firma Teplo HB má do konce letoška cenu tepla 561 Kč za GJ, což je méně než v jiných velkých městech kraje. „Ještě máme zafixovanou cenu plynu, ale od Nového roku počítáme, že se plyn zdraží až do toho (vládního) stropu,“ řekl jednatel Miroslav Sommer. Uvedl, že na nárůst ceny v příštím roce už firma upozornila odběratele. K vytápění využívá jenom zemní plyn.

Bez zastropování cen plynu by ceny tepla asi stouply ještě výrazněji. Jihlavské kotelny na začátku září odhadovaly možné zdražení tepla v příštím roce podle tehdejších cen plynu na dvojnásobek i trojnásobek. Spalováním plynu vyrábí 85 procent tepla a zbylých 15 procent z biomasy.

V Havlíčkově Brodě by mělo pomoci šetřit náklady za vytápění městských budov osazování „chytrých“ hlavic na radiátory. Hlavice umožní regulovat teplotu v jednotlivých místnostech podle časů jejich skutečného využívání, řídit se dají z počítače i mobilního telefonu. Také když například někdo zapomene v místnosti zavřít okno, tato hlavice podle Sommera pozná, že se děje něco nestandardního a radiátor zavře.

Městská firma teď chystá tyto hlavice osadit ve středisku volnočasových aktivit AZ Centrum, které je v bývalé škole na Rubešově náměstí. Investice do nového systému v řádu několika stovek tisíc korun by se měla vrátit asi za rok a půl. „Úspory jsou počítané kolem 20 procent za rok,“ uvedl Sommer. Tyto hlavice by pak mohly být osazované i v budovách úřadu a škol. Postup bude záviset také na dodávkách materiálu, které zatím podle jednatele váznou.