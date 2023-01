V Bystřici nad Pernštejnem bude park s modely hradů sloužit také jako geopark

Bloky hornin by muzeum chtělo dostat například ze starých lomů. „Mám představu, že ten blok by měl mít minimálně metr a půl až dva metry,“ uvedl Cisár. Jak rychle se povede bloky zajistit, bude podle něj záviset i na jednáních s majiteli.

Další letošní záměr muzea se týká náměstí. Do dláždění tam chce nechat osadit mosazné dlaždice s letopočty stěžejních událostí od založení města ve 13. století. K nim by měl výhledově přibýt digitální systém, který přiblíží dřívější možnou podobu centra v několika etapách, třeba v období gotiky. „Základ máme. Máme to nakreslené, částečně už to je i v digitální podobě,“ uvedl Cisár. Aplikaci doplní zajímavosti z historie měšťanských domů.