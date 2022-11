V Havlíčkově Brodě stoupne od ledna roční poplatek za odpad o 120 Kč na 840 Kč

Ke zdražení město přistoupilo kvůli rostoucím nákladům, například na pohonné hmoty a za ukládání odpadků na skládku. Novinářům to dnes řekl starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Poplatek se podle údajů na webu města neměnil od roku 2020.

Starosta podotkl, že příští rok se platba při přepočtu na měsíc zvýší o desetikorunu. „Zachovali jsme úlevy, které jsme doposud měli,“ řekl. Děti do 18 let budou za odpad nadále platit poloviční částku, tedy 420 korun. Obyvatelé Havlíčkova Brodu starší 70 let mají dvacetiprocentní slevu, pro ně bude příští rok výše poplatku 672 Kč. Vyhlášku města o tomto místním poplatku schválilo pondělní zastupitelstvo.