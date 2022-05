V Jihlavě by měla studie prověřit možnosti využití továrny Modeta u zoo

Návrh na proměnu továrny, který tam počítá například i se vznikem sdílených řemeslných dílen, už radnice má, ale politici se na něm neshodnou. Zadání studie by proto mělo být širší, aby bylo možné porovnat i další navrhované modely.

„Už v minulém volebním období se začalo řešit, že ta budova svým umístěním a propojením se zoologickou zahradou má mnohem větší potenciál než jenom to, aby tam byly pavilony pro zvířata,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Debata se točila kolem toho, jestli by v továrně mělo být kulturně kreativní centrum nebo třeba i ubytování. Primátorka připomněla to, že do zoo jezdí ročně na 350 tisíc lidí. „Je to obrovský potenciál oslovit ty lidi ještě s další nabídkou, ukázat jim město,“ řekla.

Jihlavští zastupitelé v úterý schválili deset milionů korun na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci textilky. Město ji potřebuje k tomu, aby mohlo požádat o financování této investice s předpokládanými náklady přes 200 milionů korun z národních zdrojů zaměřených na brownfieldy. Stavební povolení na úpravy areálu by muselo mít už příští rok.

Koubová dnes řekla, že si vzhledem k dalším chystaným akcím Jihlavy umí představit i to, že tato velká rekonstrukce továrny bude odložená o několik let. Město by chtělo v nejbližších třech letech stavět víceúčelovou arénu, centrální dopravní terminál a upravovat náměstí. Prázdná část Modety by zatím mohla mít dočasné využití.

„Já si umím představit, že tam vzniknou ty sdílené dílny už v tuhle chvíli bez nějakých větších dotací. My tam samozřejmě musíme zajistit to, aby to fungovalo bezpečně,“ řekla Koubová. Projekt na rekonstrukci továrny by podle ní ale město mělo mít připravený, aby mohlo rychle reagovat na dotační výzvy, které se objeví. „Takže je možné, že teď budeme projektovat a nebudeme stavět, a nemyslím si, že je to špatně,“ uvedla.

Nemovitosti Jihlava koupila koncem roku 2016 za 29 milionů korun. Továrna pocházející z počátku 20. století byla později rozšiřovaná. Při podpisu kupní smlouvy město uvedlo, že areál zabírá přes 1,2 hektaru pozemků. Výrobce plavek a sportovního oblečení Modeta Style zůstal v části továrny v nájmu, od té doby firma změnila majitele.