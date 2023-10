V jihlavské zoo budou podzimní slavnosti, lidé mohou darovat zvířatům dýně

Plody pro zvířata lze nechat v pokladně zoo. Dýně mají rádi například hrošíci, medvědi, giboni a všechny druhy prasat. „Cukety i přikupujeme lenochodům. To jsme zjistili v podstatě náhodou, když jsme začali brát neprodané přebytky z marketů,“ řekl Vašák. Kaštany ale nemá smysl nosit. „Nemáme zvíře, které by se jimi živilo,“ uvedl.

Do zoo potmě se lidé mohou za zvýhodněné vstupné podívat od 30. října do 3. listopadu. Při vstupu mezi 16:00 a 17:00 zaplatí 50 korun, zatímco běžná vstupenka pro dospělé stojí trojnásobek. Pavilony budou otevřené do 18:00 a celý areál do 19:00.