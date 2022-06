V Polné jsou vystavené renesanční šperky nalezené kdysi v kryptě kostela

Cennou kolekci 27 šperků jinak většinou uloženou v trezoru si lidé mohou v městském muzeu na zámku prohlížet do 10. července. Výstava Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu se koná k letošním oslavám 780 let od první písemné zmínky o městě.

Šperky byly vyzvednuté v roce 1916 při protokolárním otevření hrobky v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byly v cínovém sarkofágu Polyxeny Zejdlicové, která zemřela v roce 1619 v dětském věku. Podle Štěpánka se do tohoto sarkofágu šperky dostaly v roce 1898. Tehdy při rekonstrukci kostela do hrobky vnikli dělníci. Děkan je ale přistihl při činu a donutil je věci vrátit. „Oni ze svých kapes vyndali ty šperky a on je pravděpodobně uložil do poničené rakve Polyxeny,“ řekl Štěpánek ČTK před zahájením výstavy.