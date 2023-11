Zámek Světlá nad Sázavou bude celoročně přístupný, otevře výstavu věnovanou Vánocům

V pátek otevře výstavu Historické Vánoce a vánoční tradice a od 1. prosince výstavu replik českých korunovačních klenotů. Ještě během zimy se jeho stálé expozice rozšíří o dílnu brusičů skla, která vzniká renovací prostor v sousedství zámeckého skleníku. Zpřístupnění skleníku, ve kterém už roste kávovník nebo marakuja, je plánované na jaro příštího roku. ČTK to řekl Jiří Marian, který je od roku 2022 majitelem zámku.

Sklářský průmysl má ve Světlé nad Sázavou dlouhou historii. Odkazuje na ni i jedna z expozic zámku, ve které je na 1100 předmětů vyrobených v období od baroka po 20. století. Zámecká brusírna by podle Mariana měla dát prostor místním drobným sklářům k jejich práci, prezentaci výrobků i jejich prodeji. „Je tady spoustu těch, kteří si vzali své stroje, když si mysleli, že sklárna skončí. Brousili doma po garážích, teď mají spousty nabroušeného skla a nevědí, co s tím, a pomalu to balí. Právě ty sem chci dostat,“ řekl Marian.

S prodejem bude spojená i vánoční výstava. Vzniká v několika zámeckých sálech včetně nejzdobnějšího Rytířského sálu. Její dominantou jsou tematicky zdobené vánoční stromečky s ozdobami vyráběnými mimo jiné firmou Koulier nebo sklárnou Rautis z Poniklé v Krkonoších, která je dnes jediným nositelem unikátní výroby vánočních ozdob ze skleněných foukaných perlí.

Nechybí mezi nimi strom v českých národních barvách, strom věnovaný včelařství, zdobený keramickými ozdobami či minerály nebo stromy, které spolu s vystavenými saněmi odkazují k populární pohádce Tři oříšky pro Popelku. Vánoční výzdobě už se přizpůsobuje i kašna na nádvoří zámku. Chvojí, elektrické svíčky i velké ozdoby ji promění ve velký adventní věnec.

Tradiční součástí expozic zámku je výstava historických hodin. Naopak letošní novinkou přístupnou od května je expozice věnovaná historickým řemeslům, díky které si mohou lidé prohlédnout tradiční obchod - koloniál i byt jeho majitele. Odkazuje ke Koloniálu u Dvořáčků, který ve městě skutečně působil.

Zámecká oranžerie z 19. století má podle Mariana význam nejen z pohledu návštěvníků. Teplo, které se v ní shromažďuje, se rozhodl pomocí tepelných čerpadel využívat pro vytápění zámku. Po diskuzi s památkáři má zatím povolený jejich provoz dočasně, důležité bude vyřešit jejich umístění tak, aby nebyly v historickém objektu rušivým prvkem. Teplo z oranžerie bude zámek využívat po celý rok, i v létě, protože jeho mohutné zdi lze jinak jen těžko vyhřát. „Letos jsme se dostali s vnitřní teplotou nejvýš na 17,5 stupně Celsia,“ řekl Marian.

Stavební práce na zámku pořád pokračují, do dvou let by měla být jeho součástí restaurace, zatím v ní funguje zámecká kavárna. Cílem majitele je také rozšířit ubytovací kapacity až na 20 apartmánů.