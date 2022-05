Žďár nad Sázavou uvažuje o vzniku dílen pro veřejnost a začínající podnikatele

Ve Žďáru nad Sázavou by podle starosty mohlo vzniknout místo na podporu podnikání do tři čtvrtě roku. „Zatím máme vytipovaný jeden objekt, dáváme dohromady určitý koncept,“ uvedl Mrkos. V dílnách by měly být například 3D tiskárny, laser a programovatelný šicí stroj, stejně jako různé přístroje a nářadí pro ruční práci nebo multimediální vybavení. Do projektu by radnice chtěla zapojit školy. Pokud by na tento záměr přispěla agentura CzechInvest, předpokládá starosta výdaje města v nižších stovkách tisíc korun.