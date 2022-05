V lesích Žďárska jsou tisíce stromů napadených kůrovcem. Kalamita nekončí

Kůrovcová kalamita nekončí, další vývoj bude záviset na rychlosti zásahu v lesích a na počasí, řekl ČTK vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek. Někteří majitelé lesů podle něj chtějí kvůli zdražování energií napadené dřevo zpracovávat postupně na topení, což je podle něj chybný přístup, který kalamitu posouvá do dalších lesů. Hrozí za něj pokuta.

„Vlastníci teď mají velkou šanci, vzhledem k průběhu počasí a k tomu, co se v minulých letech už podařilo udělat, kůrovcovou kalamitu výrazně zpomalit,“ řekl Doubek. Kůrovci se teď množí a žerou pod kůrou, znovu vyletí zřejmě ve druhé polovině června. Majitelé lesů, kteří do té doby dřevo nezpracují, se dopouští přestupku vůči lesnímu zákonu a navíc umožní to, že kůrovci napadnou další stromy, uvedl.