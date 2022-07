Žďárská knihovna dostala dotaci na box umožňující vydat čtenáři knihu kdykoliv

Výdejní box , který umožňuje vyzvednutí knih nezávisle na provozní době, už měsíce provozuje Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Podle zástupkyně ředitelky Ireny Brezovic krajská knihovna tuto službu nabídla první v kraji. „Máme s tím dobrou zkušenost, docela se to ujalo. Vyjdeme vstříc čtenářům, například studentům, kteří se dostávají domů třeba jen na víkend,“ řekla dnes ČTK. Potřebu bezkontaktního půjčování knih podle ní vyvolala epidemie koronaviru. Výdejní box je umístěný u nové budovy knihovny v ulici Žižkova.

Také ve žďárské knihovně přispěla k rozhodnutí pořídit výdejní box epidemie. „Kdy jsme vydávali knížky přes okénko a bylo to takové nekomfortní, jak pro nás, tak pro čtenáře,“ řekl ředitel knihovny Roman Kratochvíl. Dalším důvodem podle něj bylo to, že lidé se i kvůli epidemii naučili různé výdejní boxy obsluhovat. Na dodání výdejního boxu se knihovna domlouvá s firmou, která jí dodala knihovní systém. „Rádi bychom, aby to fungovalo už na podzim,“ uvedl.