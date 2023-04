Cyklobusy znovu vyjedou do Beskyd a Hostýnských a Vsetínských vrchů

Do turisticky atraktivních lokalit regionu jezdily cyklobusy už v letech 2021 a 2022. „Dvě základní trasy cyklobusů budou fungovat podobně jako v loňském roce. Jde jednak o cyklobus Zlín - Troják - Tesák - Bystřice pod Hostýnem, jednak o linku Vsetín - Velké Karlovice - Pustevny. Obě budou jezdit o víkendech a volných dnech od 29. dubna až do 1. října,“ uvedl jednatel společnosti KOVED Martin Štětkář.

O letních prázdninách budou cyklobusy jezdit i v pracovních dnech. Ze Zlína přes Hostýnské vrchy do Bystřice pod Hostýnem pojede cyklobus stejnou trasou jako o víkendech. Cyklobus ze Vsetína pojede ve všední dny přes Velké Karlovice na Bumbálku a následně přes Velké Karlovice a Hutisko-Solanec do Rožnova pod Radhoštěm, odkud se odpoledne přes Dušnou vrátí do Vsetína.