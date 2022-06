Filmová škola uvede dokument o Kocábovi, ocení Ondřeje Vetchého

Výroční cenu pořádající Asociace českých filmových klubů dostane herec Ondřej Vetchý, turecký režisér Semih Kaplanoğlu a kinař z Krnova Pavel Tomešek. Novinářům to dnes řekli pořadatelé Letní filmové školy, která se uskuteční od 29. července do 4. srpna.

Dokument Michael Kocáb - Rocker versus politik uvedou režisérka i jeho protagonista. Film je portrétem výrazné osobnosti, hudebníka, aktivisty a politika. Sommerová dnes řekla, že k nejvýraznějším počinům Kocába podle ní patří jím iniciovaný odsun sovětských vojsk z Československa po roce 1989. „Život a dílo Michaela Kocába považuji za naplnění myšlenky úloha osobnosti v dějinách, protože on toho skutečně pro tento národ vykonal mnoho,“ řekla.

Program festivalu se dělí do tří hlavních bloků, a to Historie, Současnost a Česko/Slovensko. Retrospektivu Letní filmová škola věnuje jednomu z nejslavnějších filmařů historie, španělskému režisérovi Luisi Buňuelovi. V rámci Filmové čítanky se představí Britská nová vlna, která koncem 50. let přišla se snímky o dělnických hrdinech, o odvrácené straně třídního systému a ztracených iluzích. Nejvíce prostoru dostane Tony Richardson se svými filmy Ohlédni se v hněvu, Kapka medu a Osamělost přespolního běžce. Promítat se budou i snímky Jacka Claytona, Johna Schlesingera nebo Lindsayho Andersona.