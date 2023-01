Heavymetalová kapela Accept se při svém evropském turné zastaví i ve Zlíně

Skladby z nejnovějšího alba i starší hity si budou moci fanoušci vychutnat naživo v úterý 31. ledna ve sportovní hale Datart.

Ve Zlíně měla skupina původně vystoupit už loni, kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením však bylo nutné koncert přeložit. „Po celá desetiletí dodávají Accept čistokrevný metal, skvělé melodie a nezapomenutelné živé okamžiky,“ uvedla Benešová.

Předloni vydaná deska Too Mean to Die, v překladu Příliš zlý na to, aby zemřel, navazuje na úspěšná řadová alba The Rise of Chaos z roku 2017, Blind Rage z roku 2014, Stalingrad z roku 2012 a Blood of Nations z roku 2010. Světové turné k aktuálnímu albu začalo v létě 2021 a provází jej řada vyprodaných koncertů.

Podle internetových stránek www.setlist.fm, na nichž fanoušci uveřejňují přehled skladeb odehraných na koncertech, Accept kromě nových písní na turné nezapomínají ani na dřívější hity. Nechybí mezi nimi například skladby Restless and Wild, London Leatherboys, Midnight Mover, Princess of the Dawn, Metal Heart, Balls to the Wall nebo I´m a Rebel.

Na Zlínsko nepřijede kapela Accept poprvé. Už v minulosti několikrát zahrála ve Zlíně, vystupovala také na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Speciálním hostem lednového koncertu ve Zlíně bude dívčí metalová kapela The Iron Maidens. „Pochází z jižní Kalifornie a dokázala si velmi rychle získat nejen jméno v USA jako vynikající cover kapela, ale stala se i mezinárodně uznávanou formací. Mají žhavou, rockovou, přirozeně ženskou přitažlivost, ale jsou to i vynikající umělkyně, které vždy předvedou parádní živou show,“ uvedla Benešová.