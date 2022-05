Kateřina Šedá vytvořila pro Zlín k 700. výročí projekt Z nohy na nohu

„Lidé si při něm budou předávat pár bot se zabudovanou kamerou, které budou nosit v červnu 700 hodin v kuse. Boty, které lidé nebudou mít nasazené na chodidlech, ale připevněné na holeni, tak zavítají na různá místa a vše bude možné sledovat díky přímému přenosu kamer. Lidé mohou prostřednictvím bot sdílet důležité věci ve svém životě, mohou vyjádřit své názory k městu, požádat někoho o ruku, provést zajímavými místy, možností je spousta,“ řekla při představení projektu ve Zlíně Šedá.

Šedá se svými spolupracovníky také získala partnery, kteří nabízí různé bonusy, aby lidé nosící boty zažili něco zajímavého. Mohou tak zavítat do psího útulku, svézt se popelářským autem, jít do rádia, nechat se vyvézt na střechu nejvyšší budovy ve Zlíně. Když například někdo provede svým domem, přijde tzv. hodinový manžel a doma mu něco spraví. „Nebo když vezmete autem někoho domů, umyjou vám auto. Doufám, že to povede k nějakému netradičnímu spojení místních obyvatel. Autory projektu jsou Zlíňáci, kam nás zavedou, je na nich,“ uvedla Šedá.

Lidé si mohou boty rezervovat na stránkách projektu, nebo v objektu na zlínském náměstí Míru. Už nyní projevilo zájem několik desítek lidí. Minimální čas je hodina, maximální čas není omezen. Boty už mají například na den rezervované herci zlínského divadla, děti ze základní umělecké školy s nimi pojedou na koncert do Senátu. Podle Šedé si lidé mají boty nonstop předávat, v noci je může mít například noční hlídač, policista nebo lékař. Lidé by s botami neměli chodit do bank, na poštu, soudy nebo některé úřady. Pokud člověk nechce něco přenášet, je možné dát na kamery krytku nebo vypnout zvuk. V květnu a červenci budou boty v jiném režimu, zavítají například na akce spojené s oslavami výročí města.

Šedá uvedla, že nejvíc se se svými kolegy trápila tím, jak vytvořit boty, které padnou všem a plní hygienické požadavky. „Vymýšleli jsme, že se budou dezinfikovat, ale nevěděli jsme si rady. Nakonec jsme se dostali k tématu, že by boty nemusely být na chodidle a dostali jsme se k lýtku,“ uvedla Šedá.