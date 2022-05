Kroměříž na jaře vysadila nebo ještě vysadí více než 2300 stromů

K odclonění bytových domů v rušné Moravské ulici vysadilo město čtyři okrasné hrušně. „Zaujmou bohatým kvetením a malými plody, jež vydrží na stromě až do zimy a jsou atraktivní potravou pro ptactvo. Na Velkém náměstí bylo vysazeno šest dubů kulovitého tvaru koruny do nádob mobilní zeleně,“ uvedl Vondrášek.

Duby podle Krejčíře alespoň částečně přispějí k ozelenění středu města. „Je škoda, že kvůli stanovisku památkářů nelze na Velké náměstí i na jiná náměstí vysadit stromy přímo do země. Vhodná místa by se jistě našla, vidíme to na příkladech jiných měst. Tyto stromy by přispěly k celkově příznivějšímu ovzduší zejména v létě. Je známo, že pod korunami bývá vlhčí klima a nižší teplota vzduchu, než je na vydlážděných plochách,“ uvedl Krejčíř.