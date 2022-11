Kroměříž opět zřídí Radu seniorů. Má nabízet návrhy pro lepší život ve městě

Radnice nyní hledá zájemce, kteří by se jednání rady účastnili. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Rada seniorů podle místostarosty Pavla Motyčky (KDU-ČSL) fungovala v letech 2014 až 2018. „Její členové přišli s mnoha podněty, které život starších občanů v Kroměříži usnadnily. V minulém volebním období bohužel Rada seniorů zřízena nebyla, nyní se k této myšlence vracíme. Hledáme aktivní občany vyššího věku, kteří by se rádi zapojili a kteří by chtěli pomoci s tím, aby se seniorům v Kroměříži žilo lépe,“ uvedl Motyčka. Zájemci se mohou obracet na jeho e-mailovou adresu pavel.motycka@mestokm.cz.

Město se pro usnadnění života starších občanů zapojuje do projektu Senior Pas. Může si ho vyřídit každý člověk starší 55 let. Čerpat pak může slevy ve výši pět až 50 procent, a to ve zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování nebo vzdělávání. Využít jej lze i pro slevy na vstupy do muzeí a galerií nebo na spotřební nákupy. Starší občané mohou také využívat Senior taxi, které hradí město Kroměříž a které provozují Sociální služby města Kroměříže.