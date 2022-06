Kroměříž upravila křižovatku Albertovy a Nitranské, měla by být bezpečnější

Radnice do dopravní infrastruktury v Nitranské ulici investovala i loni. Na pozemku, který patří městu, vybudovala odstavnou plochu asi pro 30 automobilů. „V současné době pokračují ještě práce na chodníku vedoucímu právě k tomuto provizornímu parkovišti. V blízké budoucnosti ho chceme přebudovat na co nejvíce zelené, se zasakováním dešťových vod, viz snímek v galerii. Při budování parkovišť chceme být inovativní, a hlavně šetrní k životnímu prostředí,“ uvedl vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.