Kroměříž usiluje o koupi domu na Slovanském náměstí, využít ji chce pro děti

Budovu by mohly využívat i takzvané dětské skupiny, případě by se do ní mohla rozšířit kapacita mateřských škol. Hodnota domu činí podle znaleckého posudku, který si město nechalo zpracovat, zhruba 17,5 milionu korun. „Teď budou následovat další jednání, jestli se dohodneme s majitelem této budovy,“ řekl starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).