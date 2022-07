Kroměřížská nemocnice začne od pátku očkovat druhou posilující dávkou

Kroměřížská nemocnice začne od pátku 22. července očkovat druhou posilující dávkou proti onemocnění covid-19. „V první fázi je očkování určeno pro osoby starší 60 let,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová. Očkovat se podle ní v kroměřížské nemocnici mohou i lidé ve věku od 18 do 59 let, kteří jsou s ohledem na jejich zdravotní stav zranitelní. Očkovací dávky jsou připraveny i pro lidi od 12 do 17 let věku, kteří trpí imunodeficitem, imunosupresí anebo jsou podle lékaře jinak ohrožení rizikem závažného průběhu covidu-19.