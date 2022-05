Lidem se znovu otevřou menší památkové objekty na jihovýchodě Moravy

V usedlosti s číslem popisným 65 ve Vlčnově si lidé vyzkoušejí výrobu růžiček z papíru. V obci si mohou prohlédnout i další budovy, a to Muzeum lidových pálenic nebo Rolnický dům a hospodářství číslo popisné 57. V Trchalíkově usedlosti v Šumicích se v sobotu budou péct zelné placky na plotně a chleba, v neděli buchty ve výminku. Kromě usedlosti ve vesnici lidé mohou zavítat i do Šumického muzea, Hasoňovy chalupy a do vodního válcového mlýna.

Vyrazit lze i na statek Ve Vlčí ve Vyškovci zasazený do kopcovité krajiny. „V Bílých Karpatech můžete zajet ještě do Strání na Štrbákovec, do muzea v Bystřici pod Lopeníkem, do Komni nebo Bojkovic, kde bude kromě tradičně otevřeného Muzea Bojkovska otevřen nově zpřístupněný objekt – domek v Potoku 302. Fanoušci letecké historie by pak neměli minout unikátní muzeum Letecká bitva 29. 8. 1944 v Šanově,“ vyzvala zájemce Friedlová.