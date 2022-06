Nezávadnost vody v řece Bečvě nepřetržitě sleduje nová stanice

„Na základě neblahé zkušenosti před dvěma lety jsme si říkali, že je to optimální příležitost, abychom v České republice zavedli kontinuální měření nezávadnosti vody. Proto jsme se rozhodli vybudovat tuhle stanici. Je to výzkumný projekt na dobu jednoho roku, kdy zjistíme poznatky, které bychom potom použili pro kontinuální měření v celé republice. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, je to první krok,“ řekl dnes novinářům ředitel VUV TGM Tomáš Urban. Po roce bude na státních orgánech či samosprávách, zda budou chtít přístroj využít a kam jej umístí.