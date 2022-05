Krok zpátky v kauze otravy Bečvy. „Zdrcující výpověď o práci vyšetřovatelů“

Stále neznáme odpovědi na základní otázky v kauze Bečva: kdo je za otravu zodpovědný, co přesně ji způsobilo a jak k úniku jedovaté látky došlo. Vyšetřování nedávno zkritizoval i soud, podle něhož chybí důkazy a nedostatečné jsou i znalecké posudky, o které se vyšetřovatelé opírají.

Podle redaktora soudkyně vsetínského soudu Ludmila Gerlová poukazuje v rozhodnutí na to, že stále není jasné, jak se celá událost seběhla. Také se zmiňuje o „nedostatečném posudku“ soudního znalce Jiřího Klicpery a jeho návodném zadání od policie.

Vyšetřování havárie na řece Bečvě se protahuje. Okresní soud ve Vsetíně minulý týden poslal spis zpátky státnímu zástupci. „Z usnesení vyplývá, že státní zástupci a vyšetřovatelé se opírají hlavně o nepřímé důkazy, a to především o údajně zastaralou technologii čistírny odpadních vod Energoaqua a určitými problémy v provozu,“ říká v podcastu 5:59 reportér Seznam Zpráv Tomáš Svoboda.

Okresní soud ve Vsetíně totiž vrátil případ k došetření. Žalobci si to ale nenechali líbit a podali stížnost ke Krajskému soudu v Ostravě.

Zároveň už několik dnů po katastrofě inspekce i tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyloučil, že by za havárii mohla chemička Deza, která patří do konglomerátu expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Nechci posuzovat vinu, či nevinu Dezy. (…) Ale samozřejmě to logicky vzbuzovalo pochybnosti, že se něco zametá pod koberec,“ říká reportér.