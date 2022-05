Ochránci obnovují v Bílých Karpatech a Beskydech kvůli hmyzu lesy a pastviny

Za více než pět let ochránci s pomocí pil, kos a ovcí obnovili více než 500 hektarů stanovišť hmyzu. Zásahy v krajině jsou součástí evropského projektu Ze života hmyzu. „Celá Evropa se potýká s výrazným poklesem biodiverzity a úbytkem důležitých opylovačů,“ uvedl Manuel Montero Ramírez z agentury CINEA Evropské komise. Projekt podle něj přispívá k rozšíření míst potřebných pro život vzácných druhů hmyzu.

Podle koordinátorky projektu Veroniky Havlíčkové z AOPK se díky výborné spolupráci s hospodáři a vlastníky půdy podařilo dosáhnout cílové rozlohy obnovovaných stanovišť a dokonce ji i mírně přesáhnout. „Jde o obnovu původních pastvin, luk či světlých lesů, které za poslední dekády zcela zarostly, a staly se tak neprostupnými dokonce i pro hmyz. Do konce tohoto roku nás čeká ještě mnoho práce a zaměříme se také na to, co budeme dělat po skončení projektu. Krajina se totiž musí udržovat, aby znovu nezarostla,“ uvedla Havlíčková.