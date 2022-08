Oční lékaři zlínské nemocnice zavedli nový zákrok. Pomáhá při krvácení do sítnice

Jde o onemocnění nazvané hemoragická VPMD, při které dochází ke krvácení do sítnice. Lékaři z očního oddělení KNTB provádějí toho času jediní ve Zlínském kraji chirurgický zákrok, který dokáže alespoň částečně zabránit trvalému zhoršení této nemoci. Doposud ho nabízela pouze vysoce specializovaná pracoviště fakultního typu, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Lékaři dělají chirurgický zákrok od konce loňského roku, podstoupilo ho zatím šest pacientů. „V rámci onemocnění VPMD může u pacienta dojít k dramatickému a náhlému zhoršení stavu, při kterém dojde ke krvácení do vrstev sítnice a vytvoří se velká modřina uvnitř oka. Doposud to pro pacienta znamenalo prakticky devastující ztrátu zraku na postiženém oku, často nedokázal spočítat ani prsty na natažené ruce,“ uvedl primář očního oddělení Tomáš Novotný.

„Tento nový zákrok nám umožňuje, zjednodušeně řečeno, rozpustit a vypláchnout krev z vrstev sítnice a tím aspoň částečně zabránit poškození sítnice a také poškození zraku. Nesmírně důležité je provést zákrok včas, nejlépe do sedmi dnů od vzniku potíží. Čím déle je modřina v oku, tím horší je výsledek. Samotný výkon není pro pacienta nijak náročný, trvá 30 minut, provádí se ambulantně a od pacienta se očekává, že bude doma dodržovat klidový režim jeden až dva týdny. Zákrok je plně hrazen zdravotní pojišťovnou,“ uvedl primář. Podle lékařů by pacienti v případě akutního zhoršení zraku neměli váhat a ihned by se měli obrátit na svého očního lékaře nebo na všeobecnou oční ambulanci v KNTB.