Ve Zlíně je k vidění výstava Práci čest - 1. máje ve Zlíně/Gottwaldově

Fotografie dokládají nejen proměnu májových oslav, ale také změnu společnosti. V určitém ohledu, zejména co do manifestace disciplíny, byly oslavy podobné ve 30. letech za baťovské éry a v 50. letech. „Odlišnosti byly samozřejmě v politickém zázemí a ve sloganech,“ uvedl kurátor výstavy Martin Marek ze Státního okresního archivu Zlín. V 60. letech se již v oslavách projevila více individualita a konzum. Zatímco dříve byly oslavy více uniformované a lidé byli ve stejnokrojích, v 60. letech byly oslavy více společenskou událostí či happeningem. Dokládá to například fotografie z roku 1967, kdy v průvodu jdou mladí pracovníci podniku Svit ve společenském oblečení. „Vypadají, jako by šli na ples. Oslavy ukazují změnu ve společnosti v 60. letech i co se týče módy. Móda se stala společenským tématem nejen u žen, i muži jsou v motýlcích,“ uvedl Marek.