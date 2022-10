Vsetínská nemocnice začala stavět objekt pro magnetickou rezonanci

Pracoviště pro magnetickou rezonanci vznikne přístavbou pavilonu chirurgických oborů. „Zkušební provoz magnetické rezonance by měl být zahájen již v srpnu příštího roku. Bude náročné skloubit stavební část s instalací technologií, zprovozněním přístroje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová (za ČSSD). V areálu nemocnice se také modernizuje pavilon K, kde vzniknou prostory pro hemodialýzu.

Hrubá stavba objektu magnetické rezonance by měla být dokončena příští rok v únoru, na konci června by mělo být možné připojit magnetickou rezonanci a v srpnu by mohl začít zkušební provoz.