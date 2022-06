Zlínští vědci vyvinuli ekologicky šetrné hydrogely, pomohou udržet vodu v půdě

Odhaduje se, že téměř polovina vyprodukované syrovátky je dále nevyužita. „Použitím kyselé syrovátky pro výrobu hydrogelů lze minimalizovat vznik odpadu a zároveň lze přispět ke zvýšení dostupnosti živin v půdě pro rostliny, a to díky vysokému obsahu minerálních látek obsažených v syrovátce,“ uvedla Duřpeková.

Hydrogely je možné připravit v podobě prášku, krystalků nebo granulí, které se dají do půdy před setbou rozmetáním či zaoráním do hloubky asi 20 centimetrů. Využít se mohou také v zahradnictví či na domácích zahradách, kdy se malé množství přidá ke kořenovému balu rostlin nebo smíchá se substrátem, do kterého jsou rostliny vysazeny. Hydrogel může být v polotekuté podobě a mít podobu sáčků z biologicky rozložitelného materiálu s gelem. Sáčky se pak mohu přidávat přímo k sazenicím. Po vysušení může být hydrogel v suchém stavu, který je vhodnější pro dlouhodobé skladování. Na hektarové pole je podle Duřpekové potřeba asi 100 kilogramů hydrogelu.