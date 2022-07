Fiala: STAN rychlou reakcí přinesl politickou kulturu, kterou jsme slíbili

Já jsem o těch problémech mluvil a myslím si, že oni jsou si jich dobře vědomi. Ta sebereflexe o tom svědčí. Já jsem sem přijel ocenit to, co se tomuto hnutí daří ve vládě, a ocenil jsem práci svých kolegů z vlády – a myslím, že to je takhle namístě.

Vítek Rakušan má určitě moji důvěru, a já jsem to i ve svém projevu řekl. Naše spolupráce stojí i na osobní důvěře. Myslím, že je to vidět, a to je důležité. Naše vláda funguje jako tým, nestřílíme po sobě v médiích, jako tomu bylo v minulosti. Snažíme se pracovat ve prospěch občanů této země, jsme si vědomi své odpovědnosti. Pan Rakušan jako první místopředseda vlády a ministr vnitra skvěle zvládá svou práci. Ukazuje se to i na tom, jak si Česká republika poradila s obrovskou uprchlickou vlnou.