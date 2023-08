Budějovický Budvar drží srdce pivovarnictví v Česku. Se sládkem Alešem Dvořákem vytvořili unikátní pivomapu

Dávno pryč jsou doby, kdy pivo bylo jen ležák a cokoli jiného bylo špatně. A ještě že tak! S rozvojem minipivovarů i do pivního světa proniká inovace a rozmanitost, díky kterým je pivovarnictví stále přitažlivé i pro mladé lidi.

Existují ale i spontánně kvašená piva. Někteří tato piva nazývají šampaňským mezi pivy. Chuť těchto piv bývá většinou kyselá a ovocná. Pro pivaře zvyklého na klasické ležáky tak může být chuť Lambicu, Geuze nebo Krieku velmi neobvyklá. To ale neznamená, že to není pivo nebo že to není dobré.‍ A o tom je právě pivní rozmanitost.