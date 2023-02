Budoucnost úspěchu Česka tkví i v podpoře vzdělanostní ekonomiky

Je to vidět i z toho, jak rychle si klienti oblíbili a stále častěji využívají virtuální asistentku Kate, která je součástí aplikací ČSOB. Počet aktivních uživatelů vzrostl z 38 000 na začátku loňského roku na téměř 340 000 ke konci roku. Kate je k dispozici retailovým i firemním klientům.

Také české firmy se dnes svými investicemi významně zaměřují na energeticky úsporná řešení, obnovitelné zdroje nebo posílení energetické soběstačnosti. Ukázaly to i dva dlouhodobé průzkumy, kterými ČSOB sleduje náladu mezi českými firmami a domácnostmi – Index očekávání firem a Index inovací.

Firmy nejčastěji investují do fotovoltaiky, dalších obnovitelných zdrojů a také do úsporných nemovitostí. ČSOB na podporu přechodu na nízkoemisní ekonomiku vloni půjčila podnikům víc než 13 miliard korun. Objem korporátních úvěrů pro malé a střední podniky meziročně narostl o 5 procent.

„Investice do udržitelné a úsporné energetiky, moderních technologií a inovací jsou základem transformace české ekonomiky, aby byla soběstačnější a šetrnější k přírodě. Zvyšují také její konkurenceschopnost. Jde o příležitost, která se nemusí opakovat,“ upozorňuje generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

ČSOB proto například ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas zorganizovala IT kurzy, kterými prošlo více než 200 lidí, spoluzaložila pražskou pobočku mezinárodní školy IT a programování 42 Prague nebo pořádá workshopy a přednášky s neziskovkou She Loves Data a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze nabízí zaměstnancům absolvování Datové akademie.