Fotovoltaika: 10 otázek, na které byste se neměli zapomenout před pořízením solární elektrárny zeptat

Zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje je v České republice enormní. Ministerstvo životního prostředí průměrně přijme 6 500 žádostí o dotace na fotovoltaické elektrárny a 1 300 žádostí na tepelná čerpadla – za jeden měsíc. Čechy motivuje nejen snaha dosáhnout maximální ekonomické úspory, ale také vidina energetické nezávislosti a soběstačnosti s přidanou ekologickou hodnotou. V Česku existuje ovšem také velké procento těch, kteří by si vlastní fotovoltaiku pořídili, ale neznalost jim v tom stále ještě brání.

Pro koho je fotovoltaika vhodná? Skutečně s ní ušetříte? A jak poznáte, které řešení je pro vás to nejlepší? Ve spolupráci s odborníky ze společnosti Acetex, jsme sestavili deset nejpalčivějších otázek a deset jednoznačných odpovědí na ně.

1. Je pro mě fotovoltaika vhodná?

Základní otázka, která napadne snad každého zájemce o fotovoltaiku. Pokud byste ji položili před 11. lednem 2023 možná byste slyšeli několik ale. Po tomto datu, kdy Senát České republiky schválil novelu energetického zákona zvanou Lex OZE I, přišly ovšem zásadní změny.

Již není nutné mít licenci od Energetického regulačního úřadu na provozování střešní fotovoltaiky o výkonu do 50 kW. Nemáte už ani povinnost pro stavby malých obnovitelných zdrojů od 10 do 50 kW žádat o územní či stavební povolení, a dokonce ani ohlášení stavby, pokud fotovoltaika nezasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo pokud se nemění její účel.

René Milota, jednatel společnosti Acetex, nám potvrdil, že fotovoltaika je opravdu vhodná pro každého, kdo o ni projeví zájem: „Fotovoltaika je vhodná pro všechny, kdo chtějí ušetřit za energii. Je vhodná jak pro rodinné a bytové domy, tak i pro podniky různých velikostí včetně komerčních či obecních budov.“

Důležité jen je mít prostor pro instalaci panelů, jako jsou například střecha, pozemek či garáž, ideálně s jinou orientací než pouze na sever. K tomu René Milota doplňuje: „Našim zákazníkům se snažíme nabídnout vždy takové řešení, které by pro ně bylo co nejefektivnější a nejúspornější. Vždy zohledňujeme možnosti umístění solárních panelů stejně jako motivaci klienta k pořízení fotovoltaického systému.“

2. Ušetřím s fotovoltaikou?

Jak radí Desatero pro výběr fotovoltaiky, vytvořené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů energie: „Nejdříve si ujasněte, proč vlastně fotovoltaickou elektrárnu chcete. Tedy zda vám jde především o celkovou úsporu elektrické energie v domácnosti nebo jestli chcete zajistit pouze ohřev vody, nebo snížit závislost na distribuční soustavě.“ Teplo a ohřev vody jsou dvě největší položky ve spotřebě elektrické energie průměrné české domácnosti. Obecně platí, že vhodně zvoleným řešením, které by vám měla doporučit po zvážení všech vašich očekávání či technických možností dodavatelská firma, ušetříte kolem 70 procent ročních nákladů za energie.

Fotovoltaika je takovým zdrojem energie, který v domě můžete využít nejen pro běžné spotřebiče a provoz domácnosti, jako jsou praní, svícení či vaření, ale také pro ohřev vody. Pro energeticky náročný ohřev vody můžete volit od těch nejlevnějších variant vstupní investice, jako je fotovoltaický ohřev vody s napojením přímo na bojler přes fotovoltaický systém s ukládám přebytků do vody, až po kombinaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. U poslední kombinace platí, že se jedná o energeticky nejúspornější řešení v domácnosti.

Během letních měsíců je fotovoltaika schopna pokrýt téměř celý provoz domácnosti, v zimě ji pro ohřev vody a topení vhodně doplní tepelné čerpadlo. Platí zde, že efektivita tepelného čerpadla je 1 : 4 (tedy za 1 kW elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 4 kW tepelné energie). Náklady domácnosti tak můžete kombinováním zdrojů snížit na čtvrtinovou hodnotu.

3. Jak poznám, které řešení si mám vybrat?

Optimální řešení by vám měl doporučit obchodně-technický specialista z dodavatelské firmy, a to vždy na základě osobního šetření přímo v místě budoucí realizace. Tento postup potvrzuje i René Milota, jednatel společnosti Acetex: „Prvním krokem by vždy měla být předrealizační konzultace, kterou by vám opravdu profesionální firma měla poskytnout zdarma. Naši specialisté u každé poptávky projdou se zájemci o energeticky výhodné řešení jejich potřeby a očekávání, zjistí náklady na energie za poslední nejméně dva roky a vypracují nejvhodnější řešení včetně rozpočtu a možné státní dotace z programu Nová zelená úsporám.“

Kvalitní firma nabídne řešení na míru založené na základě vámi uvedených informací a dodaných údajích o vaší spotřebě elektřiny, případně i tepla. Desatero pro výběr fotovoltaiky

Tip: Celková nabídka od realizační firmy, včetně té finanční, by měla být transparentní, jasná a srozumitelná.

4. Proč si pořídit bateriové úložiště?

Velký vliv na ekonomický provoz fotovoltaiky bude mít i to, zda se rozhodnete pořídit si bateriové uložiště nebo nikoliv. Baterie slouží k ukládání přebytků vyrobené elektřiny, kterou hned nespotřebujete. Například pokud jste během pracovního týdne doma převážně ráno a večer, ale slunce svítí hlavně přes den, je pravděpodobné, že by pořízení bateriového uložiště bylo pro vaši domácnost velmi vhodným řešením. Bateriové uložiště umožňuje využívat vyrobenou sluneční energii i v době, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí, třeba při večerním sledování oblíbeného seriálu.

Tip: Pořízením bateriového uložiště výrazně přispějete nejen k maximalizaci využití vámi vyrobené elektřiny, ale například v případě neočekávaného výpadku sítě si zajistíte částečnou soběstačnost a energetickou nezávislost na distribuční síti. V budoucnosti ji budete moci zpřístupnit pro poskytování flexibility (pro stabilizaci sítě), což pro vás může být velmi ekonomicky výhodné.

5. Kdy o fotovoltaiku požádat, abych stihl/a vyrábět už při prvních jarních paprscích?

Realizace od poptávky přes instalaci až po zaplacení dotace může trvat průměrně čtyři až šest měsíců. René Milota ze společnosti Acetex k tomu doplňuje: „Pokud chcete vyrábět vlastní energii už při prvních jarních paprscích, nastala nyní ta správná doba oslovit realizační firmu. Ideálně během léta probrat s dodavatelem možnosti realizace a připravit konkrétní nabídku přímo zájemci na míru. Od září 2023 navíc startuje státní dotační program Nová zelená úsporám s upravenými a výhodnějšími podmínkami. Program má od 1. července do 31. srpna 2023 technické prázdniny.“

6. Jak poznat skutečně spolehlivého a seriózního dodavatele?

Během otevřeného rozhovoru s Reném Milotou ze společnosti Acetex jsme se seznámili s relativně novým termínem – energošmejdi. Přestože byl český slovník obohacen o tento pojem relativně nedávno, nabyl pro zájemce o fotovoltaiku či tepelné čerpadlo zcela zásadní rozměr. Bohužel se v době solárního boomu našli nepoctivci, kteří se na něm snažili vydělat. Pokud se však při výběru dodavatele budete držet konkrétních doporučení, není se čeho obávat, apelují z Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Alfou a omegou etických pravidel fotovoltaického trhu je Etalon kvality, který vydala Solární asociace. K tomu René Milota doplňuje: „Signatáři, a my jsme jedni z nich, se jimi musí bezpodmínečně řídit. Součástí zásad Solární asociace jsou například podmínky dodání konkrétní nabídky do jednoho týdne po zaslání poptávky, nebo, a to je pro nás zásadní, realizace takového řešení, které zohledňuje maximální přínos pro zákazníka a nikoli maximální výši dotace.“ Dalším klíčovým dokumentem pro výběr kvalitního a spolehlivého dodavatele je Desatero pro výběr fotovoltaiky, který vydal Cech akumulace a fotovoltaiky, mezi jejichž členy společnost Acetex také patří.

Při výběru dodavatele se stačí řídit výše uvedenými dokumenty. Pravděpodobnost výběru nepoctivého dodavatele tím totiž výrazně minimalizujete. Než oslovíte realizační firmu, ověřte si, jestli je členem těchto předních oborových asociací. Na jejich stránkách také najdete seznam doporučených dodavatelů. René Milota, jednatel společnosti Acetex

Tip: Dodavatele byste si určitě měli prověřit, přečíst si reference ostatních zákazníků (například na nezávislém portále RefSite s ověřenými recenzemi) a zjistit si, kolik má za sebou úspěšných realizací.

Chci poděkovat firmě Acetex, jmenovitě panu Minářovi za skvělou komunikaci. Montáž panelů, elektroinstalace, vysvětlení a oživení absolutně bez problémů. Skvělá práce, děkuji! Martin, klient společnosti Acetex S firmou Acetex jsem byl od začátku velmi spokojen, od první návštěvy pracovníka firmy až po finální zapojení a zprovoznění. Obchodní zástupce pan Borovička mi byl kdykoliv po telefonu k dispozici a jednat s ním byla radost. Samotná montáž panelů byla dílem velmi šikovných profesionálů. Co hodnotím velmi pozitivně, je i skutečnost, že i dnes, téměř rok po zprovoznění, mohu do firmy kdykoliv zavolat a dostane se mi odborné rady. Josef, klient společnosti Acetex Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Davidu Pospíšilovi za precizně odvedenou práci při zapojování mé fotovoltaické elektrárny. Takto by měli vypadat řemeslníci! DÍKY. Petr, klient společnosti Acetex

7. Jak je to s platbami a dotacemi?

Doporučený postup dle Desatera pro výběr fotovoltaiky je takový, že „první záloha je hrazena po podpisu smlouvy s vybranou společností, která vám bude instalovat elektrárnu. Druhá záloha se hradí po získání smlouvy o připojení k síti nebo po vyřízení žádosti o poskytnutí dotace.“ Jak nám potvrdil i René Milota ze společnosti Acetex, kvalitní dodavatel platby od zákazníka realizuje vždy na fáze dle předepsaných doporučení. Státní dotace z programu Nová zelená úsporám je standardně vyplácena transparentním způsobem přímo na účet klienta a dodavatel její výplatu pohlídá.

8. Jak to v praxi chodí s připojením do distribuční sítě?

Připojení vlastní fotovoltaiky do distribuční sítě je v současné době velké téma. Jak zaznělo na poslední Solární konferenci, enormní poptávka může v některých oblastech narážet na problémy v podobě připojení nových instalací do sítě. Určité řešení by mohla přinést očekávaná novela energetického zákona Lex OZE II, která by mimo jiné zavedla energetické komunity či Energetické datové centrum.

Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, situace komentuje následovně: „Česko začíná obrovským tempem dohánět více než desetiletí nečinnosti v rozvoji fotovoltaiky. Aby byl ale tento bleskový rozvoj bezpečný z pohledu bezpečnosti dodávek a stability soustavy, je zcela nezbytné, aby spolu s ním docházelo k rozvoji i dalších souvisejících oblastí – akumulace energie všech typů, agregace a poskytování flexibility či posilování distribučních sítí a přenosové soustavy.“ Nárůst fotovoltaiky v Česku sice poukázal na nedostatečnou sílu tuzemské distribuční sítě, ale René Milota celou věc doplňuje o důležitou informaci: „Pokud to shrnu celkově, tak se problém s nedostatečnou kapacitou sítě aktuálně týká jen okolo pěti procent zájemců. Pravda ovšem také je, že jak se budou žádosti navyšovat, a letošní data ukazují, že pokles ani stagnaci očekávat nelze, tak se toto procento může navyšovat.“

Tip: Kvalitní dodavatel by s vámi měl průběžně komunikovat, nebo ještě lépe – zavčas vás informovat o možných komplikacích, které by s připojením do distribuční sítě v místě vašeho bydliště mohly nastat. „Seriózní dodavatel už v úvodní fázi, kdy dělá studii připojitelnosti, zjistí, jaké jsou možnosti v dané lokalitě a u daného distributora. A na to namodeluje projekt. My samozřejmě z praxe víme, kde jsou problematické lokality a kde naopak problémy nebývají,“ shrnuje problematiku René Milota, jednatel společnosti Acetex.

9. Jak je to se záručními lhůtami?

Životnost fotovoltaických panelů a životnost dalších komponentů fotovoltaiky se liší. Jednou z klíčových otázek tedy je: Jak je to skutečně se zárukou? Obecně platí, že kvalitní firma by měla poskytovat a svým klientům montovat pouze kvalitní produkty, u nichž by záruční lhůty měly být vyšší, než je klasická záruka. Smlouva s vaším dodavatelem by také měla ideálně obsahovat podrobné informace o zárukách na instalaci fotovoltaického systému včetně jednotlivých komponentů. Jak to vypadá konkrétně u společnosti Acetex?

Název produktu od společnosti Acetex Záruční lhůty Solární panely AEG • Záruka 25 let na 84,8 % výkonu solárního panelu • Záruka 15 let (možnost prodloužení na 25 let) na mechanické části Střídač a bateriové úložiště AEG Záruka 10 let na střídač s možností prodloužení na 15 let Střídač GoodWe Záruka 5 let (možnost prodloužení na 10 let) Baterie Pylontech Záruka 7 let (po registraci do programu výrobce 10 let) Střídač a bateriové úložiště Watsonic Životnost baterií 10 000 cyklů DoD 90 %, záruka 10 let

10. Co když se ale přece jen něco rozbije či přestane fungovat?

Jak upozorňuje René Milota ze společnosti Acetex: „Předáním hotové stavby spolupráce rozhodně nekončí. Kvalitní dodavatel by měl totiž nabízet jak záruční, tak pozáruční servis.“ Výhodou je, pokud je součástí vaší fotovoltaické elektrárny také vzdálený monitoring, který dokáže detekovat případné anomálie v reálném čase a provést vzdálené a rychlé přenastavení.

Důležité je také to, zdali je dodavatel pojištěný na případné škody a v jaké výši. „Než podepíšete smlouvu, určitě si zažádejte o informace k pojistné smlouvě dané společnosti. Typem pojištění musí být pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Neméně důležitý je limit plnění na jednu pojistnou událost. Rozhodně by měl být v desítkách a nikoli v jednotkách milionů. Pojistné období by mělo být na dobu neurčitou,“ radí René Milota.

Tip: Základem pro dobře fungující fotovoltaiku je instalace pouze kvalitních a značkových produktů, které splňují přísné evropské normy a jsou také schváleny pro evropský trh.

Jedenáctá odpověď je na vás: Na co vlastně ještě čekám?