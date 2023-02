Imunitní zázrak z laboratoře. Unikátní doplněk stravy vyvinuli Češi

Příběh unikátního přípravku Juvenil sahá až do období první republiky. Byl, byť pod jiným označením, až do 70. let minulého století pouze na lékařský předpis. Používal se například i jako prostředek, který urychloval regeneraci buněk při onkologické léčbě. Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 byl československý objev doporučen i pro aplikaci u ozářených lidí. Při testech Juvenilu v IKEM v Novosibirsku se totiž potvrdilo, že hustota růstu buněčné kultury je po jeho aplikaci dva- až třikrát vyšší než u jiné kontrolní kultury. „Po ozáření buněčných tkání subtilní dávkou ultrafialového záření se u více než 50 procent tkání projevily známky odumření. Po 24 hodinách byl aplikován Juvenil a buňky se počaly normalizovat. Objevily se mitózy, což jednoznačně dokladuje známky druhotné regenerace.“ Stojí v závěrečné zprávě význačného ruského akademika V. P. Kaznačejeva.

„Může to znít jako klišé, ale ve své podstatě nemáme přímou konkurenci. Většina doplňků stravy tvrdí vše možné i nemožné, ale Juvenil je založen na datech! Už od počátku to byl vědecký projekt československých vědců a lékařů. Cílem bylo vynalézt komplexní přírodní preparát na posílení nespecifické imunity, a to se jim podařilo. Dokonce byl v roce 1983 patentován výrobní proces, to u žádného jiného doplňku stravy nenajdete,“ doplňuje Igor Matěna, spolumajitel firmy Juvenil.