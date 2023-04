Investování do firemních dluhopisů je vhodné i pro začátečníky aneb Kdo hýbe miliony?

Rok 2022 ukázal, že bez patřičné péče se osobní finance do dobré kondice nedostanou. Peníze, které si mnozí z nás dlouhá léta šetří na někdy potom nebo co kdyby náhodou, ztrácejí každý den na hodnotě. Hlavním viníkem je výrazná odchylka inflace, která místo dvouprocentního cíle České národní banky atakovala dvacetiprocentní hranici.

Podle komerčního ředitele Polymer Nano Centra Jana Koudelky jsou firemní dluhopisy něčím, co na českém trhu mělo být samozřejmostí už dávno. Například v Americe fungovaly firemní dluhopisy jako jeden ze základních pilířů ekonomiky už před hezkou řádkou let. Rozumné a odpovědné investování by i v tuzemsku mělo být samozřejmostí.

První emise probíhala v letech 2018 až 2021. Do této investiční vlny se zapojilo celkem 129 investorů, kteří do firemních dluhopisů společnosti Polymer Nano Centrum vložili celkový objem 24 milionů korun. První emise byla všem investorům úspěšně vyplacena ve stanoveném termínu k 18. 3. 2021 s ročním úrokem 7,7 procenta.

Druhá vlna emise firemních dluhopisů společnosti Polymer Nano Centrum probíhá právě teď. Cílem je mezi roky 2022 a 2025 proinvestovat prostřednictvím firemních dluhopisů částku 75 milionů korun. Aktuálně již do této investice vložilo důvěru 170 investorů s investicí ve výši 26 880 000 korun. To mluví za vše!

Nejmenší možnou investicí do firemních dluhopisů, kterou společnost Polymer Nano Centrum nabízí, je částka 10 000 korun. Dobrou zprávou pro všechny zvědavé nedočkavce i váhavce je, že na výnosy nemusíte čekat několik let s nejistým výsledkem. Každý měsíc vám na účtu přistane předem očekávatelný úrok, protože investice do dluhopisů Nanotechnologie v polymerech je postavena na transparentním a otevřeném jednání. A podle rostoucího zájmu o tento způsob investování a zhodnocování peněz jsou to právě malí investoři, kdo nakonec investovanými miliony rozhýbe českou ekonomiku.