Jak obdržet balíček z e-shopu co nejrychleji? Pozor na časté chyby!

Nejvíce času na nakupování máme přirozeně o víkendu. Přes sobotu a neděli se ale kvůli tomu často nahromadí tolik zásilek, že i tu vaši může e-shop expedovat později, než kdybyste ji objednávali v týdnu. Pokud tedy chcete balíček obdržet rychle, nakupujte ideálně v první polovině týdne. Pokud e-shop předá váš balíček dopravci včas, měli byste ho obdržet do dvou pracovních dnů, u některých i dříve. DPD dokonce většinu balíčků doručí do 24 hodin od převzetí od e-shopu.

Pokud si nejste jisti, jestli budete moci svou zásilku převzít, vyzkoušejte doručení rovnou do samoobslužného boxu nebo na výdejní místo Pickup . Balíček tam na vás počká a vy se tak nemusíte stresovat, že kurýra nestihnete. Navíc samoobslužný box funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu, takže je jen na vás, kdy si balíček vyzvednete. A nemusíte se bát, boxů je dost a rostou jako houby po dešti. Třeba balíkový přepravce DPD doručuje do více než 1 100 boxů po celém Česku .

Pokud už jste si objednali doručení kurýrem a zjistili jste, že se vám plánovaný termín doručení nakonec nehodí, ověřte si, zda váš dopravce nabízí změnu místa doručení do boxu nebo na výdejní místo. Pokud totiž už víte, že nebudete doma a kurýr vás nezastihne, může se prodloužit doba, než budete mít balíček v ruce. A to je zbytečné, když si můžete kdykoliv zaskočit do samoobslužného boxu a během několika sekund mít vše vyřízeno a svůj balík u sebe. Navíc je to ekologické – ušetříte tím kurýrovi i několik cest a pomůžete tak snížit emise, které by jeho dodávka vytvořila.