Každý čtvrtý vlastník domu zvažuje fotovoltaiku. Pojďte si ji nejdřív vyzkoušet, vybízí Columbus Energy

Jednou z největších bariér pro pořízení fotovoltaiky je nejistota zákazníků, jak rychle a případně zda vůbec se jim investice vrátí. Podle průzkumu Behavio provedeném pro společnost Columbus Energy to od nákupu odrazuje každého třetího majitele rodinného domu. Dále si zájemci o fotovoltaiku často nevědí rady s tím, jak elektrárnu zafinancovat, a obávají se složité byrokracie. S obojím pomůže zkušený a kvalitní dodavatel.

Fotovoltaika na zkoušku? Jde to!

Firma Columbus Energy se rozhodla pochybnosti o výhodnosti fotovoltaických elektráren vyvracet v praxi. Zákazníkům nabízí možnost pořídit si fotovoltaiku na zkoušku . Pokud nebudou se zařízením spokojeni, mohou jej po roce vrátit a vložené finance dostanou zpátky. Stejnou nabídku v Polsku v minulých letech využilo několik tisíc domácností. Po roce fotovoltaiku nikdo nevrátil!

Jak fotovoltaika na zkoušku funguje? Váhající zákazníci si u společnosti Columbus Energy mohou pořídit fotovoltaiku do 20 kWp na rok na zkoušku. Za poplatek ve výši 10 000 korun včetně DPH získají možnost zařízení po roce používání vrátit. Po podepsání smlouvy a uhrazení zálohy přijedou pracovníci Columbus Energy nainstalovat fotovoltaiku a zajistí její připojení k distribuční síti. Po roce se může domácnost rozhodnout, zda si instalaci ponechá či nikoliv. Pokud zvolí její vrácení, zaměstnanci přijedou do tří měsíců elektrárnu demontovat a následně společnost vrátí majiteli peníze v plné výši bez zmíněného poplatku. V případě, že na stavbu elektrárny zákazník využil dotační podporu, musí ji v celé výši vrátit. Foto: columbusenergy.cz Firma Columbus Energy přichází s fotovoltaikou na zkoušku. Reaguje tak na obavy zákazníků

„Při současných vysokých cenách energií a využití dotace se návratnost fotovoltaiky pohybuje od 5 do 6 let. Životnost zařízení je přitom pětinásobně vyšší,“ uvádí Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy. Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který je určen pro vlastníky rodinných domů, pokryje až polovinu nákladů, a to do výše 205 000 korun. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji je dotace o 20 000 korun vyšší.

Tip: Současný dotační program NZÚ pro pořízení fotovoltaických elektráren končí 30. 6. 2023 a od září bude podpora upravená.

Přiblížit návratnost pomůže modelový příklad společnosti Columbus Energy

Domácnost má na sedlové střeše nainstalovaných 18 panelů o celkovém výkonu 8,5 kWp. Panely jsou umístěné na jih. Cena fotovoltaické elektrárny se pohybuje okolo 550 000 korun. Z toho 200 000 korun můžete získat z programu Nová zelená úsporám. Při roční spotřebě okolo 3,5 MWh energie a současných cenách elektřiny se investice vrátí už za sedm let.

Nejlepší je mít střechu orientovanou na jih, nicméně kombinace východu a západu je také vhodná. Úplně nejjednodušší je instalace u ploché střechy, kde panely umístíte směrem, kterým potřebujete. Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy

Foto: columbusenergy.cz Přiblížit návratnost pomůže modelový příklad společnosti Columbus Energy

Od dubna do září panely vyrobí 70 procent roční produkce. Nízké teploty ani sníh solárním panelům nevadí. Pokud na podzim či v zimě dostatečně svítí slunce a není mlha, fotovoltaika elektřinu vyrábí. Jak to tedy může vypadat v praxi?

Modelový dům má na střeše orientované na jih nainstalovaných 18 monokrystalických solárních panelů Jinko o celkovém výkonu 8,5 kWp s roční výrobou 9 000 kWh.

Výroba duben–září Výroba říjen–březen Modelový příklad 6 200 kWh (70 %) 2 800 kWh (30 %)

Solární boom byl loni poháněn strachem, letos vybírají zájemci dodavatele pečlivěji

Loňský boom byl z velké části poháněn strachem a obavami z rostoucích cen energií, případně z jejich nedostatku. Dnes se však již klienti rozhodují déle a zvažují při výběru dodavatele více atributů, než je jen cena a rychlost dodání. Uvědomují si, že životnost fotovoltaiky dosahuje až 30 let, a proto je důležité svěřit instalaci firmě, která po prvních několika letech z trhu nezmizí. Zvýšený zájem je pozorovatelný i ze strany firem a institucí, typicky obcí. Jedním z důvodů je novela energetického zákona LEX OZE I, která umožňuje instalaci střešních panelů do 50 kW bez nutnosti stavebního povolení či licence.

Při výběru dodavatele je důležité myslet na to, že se jedná o dlouhodobou investici, jejíž návratnost se v současné době pohybuje v řádu pěti až šesti let a majiteli slouží další desítky let. Proto se nevyplatí zvažovat pouze pořizovací cenu. Roli hrají i další kritéria, například možnosti pravidelného servisu a délka záruky. Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy

Více než čtvrtinu zájemců o fotovoltaiku odrazuje složitost a nepřehlednost v dotačních programech. S veškerou administrativou zájemcům pomůže dodavatel. „Pro naše zákazníky připravíme všechny potřebné podklady, zejména pak projektovou dokumentaci. Žádost o dotaci je možné podat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací a bývá schválena v průměru do jednoho týdne od podání,“ vysvětluje Petr Vaverka.

Columbus Group je na seznamu tisíce nejrychleji rostoucích evropských společností, který zpracoval Financial Times. V prestižním žebříčku se Columbus Energy umístil na 146. místě. To, že je Columbus Group mezi lídry na trhu v oblasti energetiky, potvrdilo i 7. místo v kategorii „Energie“.

Foto: columbusenergy.cz Životnost fotovoltaiky dosahuje až 30 let, a proto je důležité svěřit instalaci firmě, která po prvních několika letech nezmizí z trhu

Nejčastější poruchy fotovoltaik souvisejí se špatným zapojením elektrických částí. Lze tomu předcházet

Garantovaná životnost fotovoltaické elektrárny dosahuje přibližně 30 let, ale díky odborné instalaci a pravidelnému servisu může fungovat i mnohem déle. Naopak nekvalitně provedená instalace sníží životnost zařízení, a to až o desítky let. Výběr spolehlivého dodavatele s vyškolenými zaměstnanci by proto měl být na prvním místě. Společnost Columbus Energy k zajištění co nejbezpečnější montáže vyvinula vlastní instalační normu o 90 bodech.

Fotovoltaika je velice bezpečná technologie, ale vlivem nekvalitní instalace hrozí, že po několika letech přestane fungovat. „Abychom předcházeli nejběžnějším poruchám, vyvinuli jsme vlastní instalační normu o 90 bodech, podle které každý systém kontrolujeme. Naši pracovníci ověří funkčnost všech komponentů, pevnost konstrukce či to, zda je správně zapojená veškerá kabeláž,“ vysvětluje Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy.

Tip: Co pohlídat ještě před zahájením instalace? Instalace solárních panelů představuje pro střechu trvalé zatížení, proto je v první řadě potřeba na starších domech zkontrolovat její stav. Fotovoltaiku není vhodné umisťovat na onduline, eternit, polykarbonát nebo plexisklo.

Jeden solární panel váží přibližně 20 kilogramů a při instalaci elektrárny do 10 kWp jich na střeše běžně bývá okolo 20. Krovy proto musí být dostatečně pevné, aby zátěž unesly. Zároveň je třeba počítat s tím, že panely budou na střeše několik desítek let. Doporučuji proto, aby zájemci nejprve zvážili rekonstrukci starší střechy, aby byla dostatečně stabilní pro umístění panelů. Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy

Foto: columbusenergy.cz Češi zvýšili v loňském roce výkon fotovoltaik o 289 megawattů. Potenciál je přitom v Česku podle odborníků ze společnosti Columbus Energy až trojnásobný

Další problém, se kterým se odborníci z Columbus Energy setkávají, je nevyhovující stav elektroinstalace. Překážkou je často stará elektroměrová skříň a její umístění, kdy je potřeba rekonstrukce či výměna rozvodové skříně. V neposlední řadě funkčnost a efektivitu fotovoltaiky ovlivňuje míra zastínění. I malé zastínění jednoho modulu může mít negativní vliv na výrobu energie celého zařízení. Panely jsou totiž zapojeny do série a snížení výkonu jednoho modulu způsobí, že svůj výkon upraví celá instalace. Pokud není možné zastínění řešit, mohou pomoci optimizéry.

Tip: Některé panely nabízené Columbus Energy mají technologii Half Cut a Half Cell, díky kterým nejsou panely ovlivněny drobným zastíněním.

Fotovoltaiku neinstalujte svépomocí

Zájemci o vlastní fotovoltaiku by se do instalace neměli pouštět sami. Je to nejen nebezpečné, ale také nelegální. Instalaci může provádět pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací elektromontér fotovoltaických systémů (kód 26-014-H). „Proces certifikace našich pracovníků trvá minimálně měsíc a jeho součástí je intenzivní školení v našem výcvikovém centru. Průběh instalací pak kontrolují zkušení zaměstnanci, abychom si byli jistí, že je práce odváděna v nejvyšší kvalitě,“ upozorňuje Petr Vaverka.

Tip: Pravidelným servisováním lze zvýšit životnost. I přes to, že se jedná o takřka bezúdržbovou technologii, je pravidelná kontrola a údržba klíčem k předcházení vzniku potíží a zajištění co nejlepší funkčnosti. Pravidelná revize je po čtyřech letech od instalace povinná.

V rámci programu Columbus Care mají naši zákazníci jistotu, že se o pravidelný servis postaráme a případné závady odstraníme včas. Doporučujeme pravidelný servis provádět jednou za rok. Poskytujeme komplexní 15letou záruku. Za funkčnost panelů ručí Columbus Energy, takže v případě reklamace klienti řeší závadu přímo s námi a nemusí se obracet na výrobce. Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy

