Klimatizace už není jen luxus rodinných domů. Je zcela běžné mít ji i v malém bytě či paneláku

Lidé v panelových i rodinných domech a činžácích se shodují v tom, že mít doma klimatizaci , je nutnost. Zvláště v posledních několika letech, kdy počet tropických dní neustále narůstá. Ten, kdo už někdy spal nebo se snažil přežít horké letní dny v rozpáleném paneláku, ví, že je to někdy výkon hodný olympijské medaile. Někteří volí časté sprchování vlažnou vodou, druzí dávají do oken mokré ručníky nebo se osvěžují ledovými drinky. Otázkou ovšem je: Je to opravdu dlouhodobé a efektivní řešení?

Instalace klimatizací v panelákových bytech jsou trendem tohoto roku. Začínají dokonce dotahovat rodinné domy. Lidé totiž pomalu přicházejí na fakt, že klimatizace není nic složitého ani cenově náročného. Za zvýšení poptávek může i trend z posledních let – práce z domova. Ve vysokých teplotách totiž klesá pracovní výkonnost a lidé se pak dostávají zbytečně do stresu.

Klimatizace se dnes dá instalovat do všech typů domácností, a to i do bytu v paneláku nebo jiném bytovém domě. Martin Mrajca ze společnosti 81 klima a. s. se velice často setkává s dotazem ze strany zájemců o klimatizační jednotku, jestli není instalace náročná a zdali nejsou nutné složité stavební úpravy. K tomu vysvětluje: „Instalace klimatizační jednotky je velmi jednoduchá a zkušený tým profesionálů odchází od klienta včetně úklidu standardně do několika hodin. Důležité je, že pro instalaci klimatizace nepotřebujete stavební povolení, jak si spousta lidí stále mylně myslí.“