Léčba jubilejního pacienta Protonového centra: Vše je na dobré cestě, udělal totiž správné rozhodnutí

Protonová terapie je moderní typ radioterapie, která využívá protony k léčbě rakoviny. Umožňuje cíleně ozářit nádorové ložisko a minimalizovat tak ozáření zdravých tkání a orgánů v jeho okolí. Přesné zacílení protonového paprsku do nádoru výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Protonová radioterapie zároveň snižuje riziko pozdní toxicity, jejíž následky se mohou projevit i několik let po ozáření (za 10 a dokonce i za 20 let).