Na naší optické síti umíme i speciální klientská řešení, říká Jiří Kutílek z Quantcomu

Jen v Praze Quantcom (dříve Dial Telecom) postaví kolem 25 kilometrů nové optiky ročně. Loni v hlavním městě připojil kolem 450 objektů – bytových i kancelářských budov.

Jiří Kutílek, který se v Quantcomu o koncové firemní zákazníky stará, v rozhovoru říká, že většina jich dnes už vyžaduje připojení s garantovanými parametry a na vyhrazených linkách. Zájem je také o různé úrovně záloh připojení, protože čím dál více firem si uvědomuje, jak je bezporuchové připojení pro jejich podnikání klíčové. Quantcom též nabízí řadu speciálních řešení, které umí postavit zákazníkům na míru.

„Výhodou Quantcomu vůči velkým korporátním rivalům je, že nabízíme podstatně větší flexibilitu. Umíme službu trochu ohnout vstříc požadavkům zákazníka,“ říká Jiří Kutílek.

Quantcom se zaměřuje na firemní zákazníky, na rozdíl od jiných operátorů, kteří obsluhují i rezidenční segment. Proč?

Na služby primárně pro firmy jsme se zaměřovali od počátku. V minulosti jsme občas přibírali například i bytové domy a rezidentním zákazníkům jsme poskytovali úplně stejný servis jako firemním. Ale ukázalo se, že to není efektivní. Míra podpory, kterou vyžadují firmy, je přece jen násobně vyšší, než jakou potřebují domácnosti. Například help desk dostupný 24 hodin denně firmy potřebují, pro ostatní není nutný. Od letošního roku jsme proto veškeré služby pro rezidenční segment vyčlenili do naší divize Pe3ny Net.

Jaké to má pro firemní zákazníky výhody?

Jsme přesvědčení, že firmám dokážeme poskytnout lepší podporu – vyřešit například jejich speciální požadavky na konfiguraci služeb a provést různé změny v nastavení služeb. A můžeme vyhovět těmto požadavkům velmi rychle. To se dělá snáze, když máte jednotky tisíc firemních zákazníků, než když navíc ještě obsluhujete desítky tisíc domácností.

Co je to specifické, co firmám nabízíte?

Požadavky zákazníků jsou různé. Největší skupina zákazníků vyžaduje standardizovanou službu s garantovanými parametry na linkách vyhrazených jen pro sebe, dost často také s různou úrovní zálohy. Ale děláme také poměrně velké množství speciálních řešení ušitých zákazníkovi přesně na míru.

Například?

Pro jeden velký tuzemský e-shop spravujeme propojení mezi pobočkami po vlastní virtuální sítí, zcela mimo prostředí internetu. Často jde o služby, jež se dají dělat jen na optických sítích. Například služba, které říkáme Lambda – jde o vyhrazení určité vlnové délky v optické síti a propojení dvou bodů s velmi vysokou datovou kapacitou. Takové připojení opět není ovlivněno prostředím internetu. Používá se například pro zálohování a replikaci velkého množství dat mezi jednotlivými úložišti, které firmy mají na odlišných místech kvůli bezpečnosti.

Foto: Quantcom.cz Pro rychlý přenos dat je pro firmy bezpečný a spolehlivý jen optický kabel

Jak byste popsal skupiny zákazníků, které se na Quantcom obracejí?

Největší skupinou jsou středně velké firmy s několika desítkami zaměstnanců. Mají své vlastní IT oddělení a potřebují garantovanou službu od 100 Mbps do 1 Gbps.

Další skupinou zákazníků jsou velké firmy, například technologické firmy, firmy z oblasti e-commerce nebo společnosti s větším počtem poboček. Ty potřebují někoho, kdo jim dodá komplexní balíček služeb. Zpravidla také vyžadují složitější řešení a individuálnější přístup.

Připojujeme ale samozřejmě i malé kanceláře, které potřebují pouze stabilní internet.

Pokud zákazník nemá garantovanou službu, může být někdy zklamaný, že deklarovaná rychlost připojení u některých operátorů pak neodpovídá realitě. Vidíte to jako problém v reálných rychlostech datového připojení?

Se startem technologie DSL někdy před více než patnácti lety přišlo velké nafukování rychlostí. Máte pravdu, že nabídka u některých dodavatelů neodpovídá realitě. Někteří operátoři nabízejí domácnostem připojení 1 Gbps, ale ve skutečnosti je to jen marketing. Vzhledem k většímu počtu připojení ostatních na stejnou linku takových rychlostí jednotlivý zákazník může dosáhnout jen tehdy, když současně linku nevyužívá nikdo jiný. Myslím si, že zejména v segmentu domácností jsou zákazníci špatně informováni o reálných rychlostech nabízeného připojení. Touto cestou my jsme nikdy nešli. My nabízíme garantovanou rychlost. A snažíme se zákazníka přimět, aby srovnával to, co je srovnatelné.

Jaké jsou silné stránky Quantcomu. Co můžete nabídnout jiného než tradiční operátoři?

Naší největší výhodou je určitě vlastní optická síť. Optice opravdu rozumíme a například v Praze a Brně ji máme už téměř všude. V porovnání s ostatními operátory umíme nabídnout podstatně větší flexibilitu. Víme z trhu, že našim konkurentům často trvá třeba měsíc, než například žadateli o připojení předloží nabídku. My uděláme nabídku během několika hodin a službu umíme do týdne nainstalovat. Výhodou Quantcomu vůči velkým korporátním rivalům je, že umíme službu trochu ohnout vstříc požadavkům zákazníka.

Datové služby se v současnosti hodně komoditizují. Zákazník se často rozhoduje jen podle ceny, případně dostane od vašich konkurentů služby v balíčku třeba s mobilními tarify a podobně. Jak se vůči tomu vymezujete?

Pokud se zákazník rozhoduje pouze podle ceny a chce mít mobilní i datové služby u jednoho operátora, je to jeho volba. My se snažíme cílit na zákazníky, kteří požadují vyšší kvalitu, odbornost a lepší úroveň komunikace. Řada firem ale je na datovém připojení životně závislá – často je kvalitní připojení středobodem jejich byznysu. Pokud taková firma má erudovaného a zodpovědného IT manažera, který oboru rozumí, míváme nad konkurencí navrch. Pro něj výhody kvalitní zákaznické podpory převažují nad cenou.

Foto: Quantcom.cz Quantcom nově nabízí i připojení k internetu technologií typu XGS-PON se symetrickou rychlostí 10/10 Gbps

Velké téma je nyní nástup 5G, mobilní technologie, která umožní řádově rychlejší internet vzduchem než stávající technologie. Obáváte se, že 5G vám sebere část byznysu?

Reálný dopad 5G se teprve ukáže. Bude záležet na kapacitě základnových stanic. My z praxe víme, že služby jako LTE fungují dobře do té doby, než je například na dálnici zácpa a všichni ti uživatelé síť v daném místě přetíží. Většina našich zákazníků potřebuje pevné připojení, které na mobilní síti půjde nahradit jen obtížně.

Quantcom také poskytuje služby státním institucím. Jak tam situace vypadá?

V roce 2011 jsme napadli u antimonopolního úřadu telekomunikační tendr veřejné správy. Šlo o soutěž na veškeré hlasové a datové služby pro státní úřady. V té době nebylo výjimkou, aby úřad platil za připojení 100 Mbps i 130 000 korun měsíčně. Antimonopolní úřad nám tehdy dal za pravdu a rozhodl, že jsme byli vyloučeni neoprávněně. Tak jsme se dostali o rok později do soutěže pro ministerstvo financí a ukázalo se, že jsme jim během tří měsíců uměli postavit kompletní službu a ještě jim ušetřit miliony korun. Nakonec byla Česká pošta, která měla tyto projekty na starost, nucena přizvat do tendrů další operátory. Ze služby za 130 000 korun měsíčně byla rázem úplně stejná služba za 5 000 korun měsíčně. Tak trochu naší zásluhou šly tyto služby z extrému nesmyslně vysokých cen do extrému velmi nízkých cen, zejména proto, že se následně začalo tendrovat aukcemi a pouze na cenu.

Jak se podle vás budou vyvíjet ceny pro datové připojení firem?

Je dost pravděpodobné, že ceny služeb mírně porostou. I my totiž musíme přihlížet k inflaci a vyšším nákladům zejména na energie. Například v datovém centru, ve kterém máme umístěny technologie, stoupla cena za elektřinu během čtyř měsíců skoro šestinásobně. Bude se také hodně řešit téma bezpečnosti, zejména ve světle současné geopolitické situace. V této oblasti jsme velmi dobře připraveni a máme co nabídnout.

Firmy nejvíce řeší DDoS útoky a ochranu proti nim. Co pro ně v této věci můžete udělat?

Zajímá to hlavně klienty, kteří pracují s citlivými daty, nebo ty, kteří s těmito útoky v minulosti už měli nějakou zkušenost. Tito klienti si za ochranu před DDoS rádi připlatí. Máme velmi drahý systém, který je považován za špičku na trhu a je velmi efektivní. Je to ale služba, která je dražší, stojí několik tisíc korun měsíčně. Nyní zjišťujeme, že je prostor tuto službu více rozsegmentovat a zpřístupnit ji tak i menším zákazníkům, kteří třeba nepotřebují úplně ten nejvyšší stupeň ochrany.