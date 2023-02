Objevte Kapverdy dříve, než se z nich stane senzace. Dokonalou dovolenou tu zažijete po celý rok

„Teploty na Salu se celoročně pohybují od nějakých šestadvaceti do třiatřiceti stupňů, nikdy tam není extrémní horko, a k tomu příjemně fouká. Vítr je nesmírně osvěžující, a navíc umožňuje provozovat skvělé vodní sporty jako surfování nebo poměrně nový kitesurfing, což je surfování s využitím takzvaného tažného draka. Je tu i spousta škol, kde vás tomuto sportu naučí, a na některých z nich dokonce působí i mistři světa,“ říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style .

Ostrov Sal si každého návštěvníka podmaní svou atmosférou, a to bez ohledu na to, jestli je poledne či dvě hodiny ráno. Místní se totiž řídí heslem „No stress“, nikam nespěchají a užívají si života na maximum. Kapverďané milují hudbu a tanec, mají dokonce svůj hudební styl zvaný funaná, jehož základem je hra na akordeon. Jedná se o párový tanec s výraznými pohyby pánve a rychle se měnícími rytmy. Pokud chcete vidět tento smyslný tanec na vlastní oči, zavítejte večer do místních barů a hudebních klubů. Odvahu vyzkoušet si tanec v rytmu funaná vám může dodat i tradiční pálenka Grogue s 50 procenty alkoholu, která chutí připomíná silný rum.