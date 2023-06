Objevte venkovní nábytek, který spojuje funkci a design: Průvodce pro výběr kvalitního vybavení

Jak ukazuje praxe, do venkovního vybavení se vyplatí investovat. Pobyt na terase má být co nejpříjemnější. Nikdo nechce trávit čas neustálou údržbou nábytku nebo přemýšlením o tom, zda a kdy si na sedačku vůbec budete moci sednout po několikahodinovém dešti.

Nebojte se koupit si přesně to, co se vám líbí. Kvalitní design se ani po letech neomrzí. Na nábytek na vaší terase se budete nejčastěji dívat právě vy.

Co opravdu funguje a co ne, zjistíte většinou až po nákupu. Osobní návštěva se tedy v tomto případě rozhodně vyplatí. Naživo zkrátka uvidíte víc – můžete si na vše sáhnout, vyzkoušet a získat důležité informace.

„Naši klienti se rádi obklopují dokonalými věcmi. Požadují vysokou kvalitu a propracované produkty. Často se k nám i opakovaně vracejí. Očekávají, že jim poradíme s výběrem vhodných kolekcí, s prostorovým uspořádáním, s barvami a s tím, jaké modely jsou vhodné pro jejich zahradu či terasu. Zboží, které nabízíme, perfektně známe, víme, co lze od každého kusu očekávat, jak bude vypadat za dva roky, jak moc pohodlný je, jestli zvládne veškeré rozmary počasí. Případná zakázková výroba doplní to, co nenabízí žádná z našich značek. Každá objednávka je pro nás proces, který začíná návštěvou u nás a končí, až když je zákazník plně spokojen s tím, co vidí na terase. Šetříme našim klientům čas, který pak mohou trávit třeba na svých terasách,“ shrnuje na závěr Jana Kadlečková.